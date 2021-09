Salvini a Cologno | “Grazie bergamaschi | primi colpiti e primi a rialzarsi dalla pandemia”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Cologno

Prima Treviglio

Sull'ammiraglia diè andata in onda Malmoe - Juventus, su Rai1 la serie francese di Tf1 '... Rai3 con Bianca Berlinguer (Matteo) e Italia 1 con Veronica Gentili (Diletta Leotta ...... come quelli di Treviglio e Caravaggio , dove non a caso è sbarcato Matteo. Fra i 38 Comuni ...al Serio La pd Chiara Drago si ripresenta e viene sfidata dal centrodestra di Marco Picenni ...Rimosso dal web il video in cui Marco Picenni presentava il ComiCost, gruppo di avvocati seguito dai no-vax: "Dimesso da segretario a fine 2020, non ho nulla da nascondere". Il comitato è lo stesso ch ...Salvini, oltre a intervenire per sostenere il candidato della Lega sarà in paese per incontrare imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti del territorio Il segretario federale dell ...