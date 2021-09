No Time to Die, Daniel Craig: "Nel film James Bond sarà più nudo delle donne" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Daniel Craig ha detto che in No Time to Die, il film in uscita in cui tornerà ad interpretare James Bond, il suo personaggio sarà "più nudo delle donne". Daniel Craig, interprete di James Bond in No Time to Die, ha parlato del film in uscita e dell'evoluzione del personaggio inventato da Ian Fleming. L'attore ha quindi anticipato che nel lungometraggio diretto e co-scritto da Cary Fukunaga sarà "più nudo delle donne". Il prossimo anno ricorrerà il 60° anniversario del franchise cinematografico di James Bond, mentre nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha detto che in Noto Die, ilin uscita in cui tornerà ad interpretare, il suo personaggio"più"., interprete diin Noto Die, ha parlato delin uscita e dell'evoluzione del personaggio inventato da Ian Fleming. L'attore ha quindi anticipato che nel lungometraggio diretto e co-scritto da Cary Fukunaga"più". Il prossimo anno ricorrerà il 60° anniversario del franchise cinematografico di, mentre nel ...

