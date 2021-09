Napoli, è caccia ad un record della Juventus! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, analizza una curiosa classifica in cui il Napoli di Spalletti si ritrova ottavo. La classifica riguarda le partite consecutive in cui una squadra trova la rete in Serie A. In top 10 compare ben sette volte la Juventus, due il Milan e, una volta, il Napoli del presente. La striscia è ora a quota 30, appena superato il Milan del 1973. In queste 30 partite, dove ha sempre segnato, gli azzurri hanno trovato la via della rete ben 70 volte. Al primo posto in questa speciale classifica è situata la Juventus del 2017, ferma a quota 44. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, analizza una curiosa classifica in cui ildi Spalletti si ritrova ottavo. La classifica riguarda le partite consecutive in cui una squadra trova la rete in Serie A. In top 10 compare ben sette volte la Juventus, due il Milan e, una volta, ildel presente. La striscia è ora a quota 30, appena superato il Milan del 1973. In queste 30 partite, dove ha sempre segnato, gli azzurri hanno trovato la viarete ben 70 volte. Al primo posto in questa speciale classifica è situata la Juventus del 2017, ferma a quota 44.

