Mou: "Se una sconfitta è un problema, pensate chi ne ha perse 2 o 3..." (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla vigilia di Roma - Udinese, Mourinho torna sulla sconfitta subita per 3 - 2 dal Verona: "Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione" Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla vigilia di Roma - Udinese, Mourinho torna sullasubita per 3 - 2 dal Verona: "Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione"

Advertising

Irena67516527 : @Cadelux Quindi Mancini ha lasciato una squadra top e per questo Mou ha vinto? Piuttosto è l aver vinto ,con lui,c… - DanieleChiumie1 : Giornalisti per una sconfitta sempre pronti a farne una tragedia, cercano in tutti i modi di destabilizzare l'ambie… - lamescolanza : Saipem firma Memorandum of Understanding (MoU) con Saudi Aramco per una potenziale NewCo in Arabia Saudita - gilnar76 : “ON AIR!” – CORSI: “La squadra si dia una svegliata o la situazione diventa brutta”, FOCOLARI: “Le romane non vanno… - fulviocortesi : +3,2% di Saipem in scia allla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Saudi Aramco volto a esplorare la p… -