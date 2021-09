Milan Venezia 2-0 | Diaz e Theo affossano i lagunari

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ildeve pescare dalla panchina per avere la meglio di un coriaceocapace di resistere per oltre un’ora a San Siro; decisivi gli ingressi diHernandez e Saelemaekers che cambiano il volto alla formazione di Pioli e confezionano le reti di Brahime diHernandez stesso per il 2-0 finale. Questa le fasi salienti di: Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 5? Traversone dalla trequarti di Molinaro che prende un giro strano ed a momenti beffa Maignan che deve recuperare ...

AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - PBPcalcio : Partita ostica contro un #Venezia ben organizzato, molto chiuso e bravo a chiudere le linee di passaggio. #Milan ch…

: presenti 26402 spettatori in occasione del match di questa sera a San Siro: ecco l'incasso totale in campo nel match valido per la quinta giornata di Serie A, che chiude ... 1 - 0 73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. Fuori per un meritato riposo un generosissimo Ante Rebic, oggi senza gol, ma con un'altra ottima prestazione 69': GOL DEL ... 56' Romagnoli si prende qualche rischio ma in scivolata riesce a chiudere bene in area su Henry