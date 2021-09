Mancuso | botanico attaccato da estremisti vegani | Dicono che difendo chi produce carne

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non ho mai detto che le piante non si debbono mangiare, anzi. Noi persone siamo animali, e siamo onnivori. Qualcosa dobbiamo mangiare. E, a parità, fa meno danni mangiare una pianta che mangiare un animale”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Stefanoe accademicodagliperché si occupa di sensibilità delle piante: “Mi accusano di difendere chi”. Il professore racconta di aver ricevuto mail e lettere, ma anche contestazioni dal vivo. Durante una conferenza alla Columbus, in Ohio, “un gruppetto di persone molto aggressive ha sostenuto la tesi del complotto”, racconta. ?È successo qualche tempo fa. Io non sono sui social, ma ho cominciato a ricevere email strane, dove mi si chiedeva bruscamente ‘Ma ...

A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Stefanoe accademico attaccato dagli estremisti vegani perché si occupa di sensibilità delle piante: 'Mi accusano di difendere chi ...... ci è tornata alla mente la storia quasi incredibile che coinvolse qualche tempo fa Stefano, scrittore,, docente di Arboricultura ed etologia vegetale all'Università di Firenze e ...L'accademico esperto di sensibilità delle piante al Corriere: "Ricevo lettere in cui mi accusano di complotto, ma io non ho mai detto che le piante non si devono mangiare" ...Mail e lettere minatorie al professore: «Mai detto che le piante non si devono mangiare, stravolti i miei studi sulla sensibilità dei vegetali» ...