Mafia nigeriana: al via a Ferrara processo per 17 imputati (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' partito questa mattina a Ferrara il processo contro il clan nigeriano dei Vikings/Arobaga che negli ultimi anni è accusato di aver dettato legge con violenze, raid e aggressioni e traffico di droga ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' partito questa mattina ailcontro il clan nigeriano dei Vikings/Arobaga che negli ultimi anni è accusato di aver dettato legge con violenze, raid e aggressioni e traffico di droga ...

Advertising

news_bologna : Mafia nigeriana: al via a Ferrara processo per 17 imputati - Ansa_ER : Mafia nigeriana: al via a Ferrara processo per 17 imputati. Il Comune si costituisce parte civile contro il clan… - hele_fr : Organizzazioni criminali straniere in Italia: relazione della Dia • Chissà com’è arrivata la mafia nigeriana ?? - TgrRai : Al via a Ferrara il processo contro l'organizzazione criminale nigeriana di stampo mafioso sgominata dalla polizia.… - Carlino_Ferrara : Mafia nigeriana Ferrara, via al processo: 17 imputati -