La Strada del Vino a Castel Romano: due weekend dal 24 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due weekend all'insegna dell'eccellenza al Designer Outlet della Capitale, con la prima edizione de La Strada del Vino a Castel Romano. Dal 24 al 26 settembre e dall'1 al 3 ottobre a partire dalle ore 17.00, il Centro McArthurGlen accoglie il suo pubblico per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con Strade del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale. Otto le aziende presenti che delizieranno il palato degli ospiti con i propri vini: dalle più antiche e rinomate a livello internazionale Cincinnato e Casale Del Giglio, alle pluripremiate Villa Gianna e Sant'Andrea, passando per la sperimentazione di Marco Carpineti e la solida tradizione familiare di Sangirolami, fino alle due piccole aziende di alta ...

Ultime Notizie dalla rete : Strada del Fedex: a Bologna inizia l'esperimento con le cargo bike per ridurre l'inquinamento ...di informazioni per le organizzazioni impegnate nella creazione di condizioni stradali favorevoli a un aumento del numero di ciclisti e a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. ...

Siglata la partnership tra Cuneo Volley e Dock Cuneo Srl L'incontro tra le due realtà è avvenuta presso la sede Dock Carni di Lagnasco in strada Manta 5 ... Carni Docks, Gabriele Costamagna vicepresidente del Cuneo Volley, Fabio Carosso vicepresidente della ...

Cantieri Anas, lavori lungo la strada del Pantano: le modifiche al traffico PerugiaToday Mourinho “Strada Roma ambiziosa ma fatta di curve” ROMA (ITALPRESS) - "Trasformare la tristezza in motivazione", perchè "la nostra stagione non sarà un'autostrada". Usa immagini suggestive Josè Mourinho ...

Blitz "Alto Impatto" della GdF a Torre Annunziata NAPOLI, 22 SET - Tra persone e mezzi sono stati eseguiti 860 controlli, elevate 31 sanzioni per armi, droga e violazioni al codice della strada: sono i numeri operazioni ad "Alto Impatto" eseguita dal ...

