In Europa si torna a parlare di difesa comune (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ritiro delle forze occidentali dall’Afghanistan ha lasciato il segno anche nel Vecchio Continente. In Europa la fine anticipata e frettolosa della missione Nato nel Paese oggi di nuovo in mano ai talebani, ha aperto la strada a una profonda riflessione sulle politiche di sicurezza. Oggi gli Stati Uniti non vengono più percepiti come unica InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ritiro delle forze occidentali dall’Afghanistan ha lasciato il segno anche nel Vecchio Continente. Inla fine anticipata e frettolosa della missione Nato nel Paese oggi di nuovo in mano ai talebani, ha aperto la strada a una profonda riflessione sulle politiche di sicurezza. Oggi gli Stati Uniti non vengono più percepiti come unica InsideOver.

Advertising

SusannaCeccardi : Grazie al ministro #Lamorgese l’Italia torna ad essere il campo profughi d’Europa. Il confronto coi risultati del n… - paolavalenti29 : RT @gr_grim: 'Con #Draghi l'Italia torna a contare in Europa!' \\ E si vede ?? - Trasporti_Rizzo : ??? Il costo del #petrolio al barile torna a salire nella borsa americana: ?? #WTI a $ 71,75 ?? #BRENT a $ 75,68… - MarySpes : RT @CarismayValor: @Musso___ La democrazia è stata assassinata oggi in Italia. Nel 1922 Italia segnò il futuro del fascismo per tutta l'Eu… - HDMCardenaDenis : RT @reggiadicaserta: #GEP2021 ????? Sabato 25 e domenica 26 settembre torna l’appuntamento con le #GiornateEuropeedelPatrimonio - @JEP_EHD,… -