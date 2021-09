Green pass, certificazione vale 12 mesi. Ecco in quali casi (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto super Green pass, che estende l'obbligo di certificazione verde anche per i lavoratori del settore pubblico e privato. Novità anche per la durata del Green pass che adesso si può ottenere subito e non più dopo 15 giorni e avrà durata di 12 mesi dopo la prima dose di vaccino o per chi è guarito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto super, che estende l'obbligo diverde anche per i lavoratori del settore pubblico e privato. Novità anche per la durata delche adesso si può ottenere subito e non più dopo 15 giorni e avrà durata di 12dopo la prima dose di vaccino o per chi è guarito. L'articolo .

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - calzelunghe17 : RT @Musso___: assenti ingiustificati “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” ?? Io mi prese… - pestapere : Darò una festa in casa: -Green Pass, -Certificato di Vaccinazione recente… -… e lo scalpo di un NO VAX. ?????? -