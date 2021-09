Grande Fratello Vip 6 | Nicola Pisu si lascia scappare un’indiscrezione sulla durata del programma | ecco fino a quando potrebbe andare avanti

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si sa: i vipponi delVip 6, alle volte, sinoghiottonerie sul dietro le quinte delche noi non dovremmo conoscere e, in queste ore, abbiamo appreso notizie interessanti proprio da una rivelazione di. Il gief, infatti, era in compagnia di Sophie Codegoni in giardino ed entrambi hanno cominciato a discutere della possibiledel. Dal figlio della matrona di Miss Italia abbiamo saputo che il, da contratto, dura 93 giorni. Ma ci sarebbe una clausola che specifica cheestendersiagli 8 o 9 mesi. Queste le parole diriportate da ...