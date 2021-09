Dove vedere Spezia-Juventus, streaming gratis DAZN e diretta tv Sky? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il match Spezia-Juventus, valido per la quinta giornata della Serie A 2021/22, si gioca mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 nello stadio Alberto Picco di La Spezia. I bianconeri hanno iniziato male la stagione con solo due punti in quattro giornate e cercano ancora il primo successo in campionato. I padroni di casa sono reduci dall’importante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spezia-Juventus, le probabili formazioni e Dove seguire il match Juventus-Spezia: probabili formazioni, quote e pronostico Lazio-Spezia, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il match, valido per la quinta giornata della Serie A 2021/22, si gioca mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 nello stadio Alberto Picco di La. I bianconeri hanno iniziato male la stagione con solo due punti in quattro giornate e cercano ancora il primo successo in campionato. I padroni di casa sono reduci dall’importante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, le probabili formazioni eseguire il match: probabili formazioni, quote e pronostico Lazio-tv? ...

Advertising

RobertoBurioni : Una delle gioie dei commenti bloccati è vedere questi babbei che mi ritwittano maledicendomi chiusi da soli in una… - borghi_claudio : @NoLockdown4 @eurallergico Comprendo perfettamente e sono atterrito nel vedere dove stiamo andando in perfetta solu… - alighiero91 : RT @santamaria_real: Mi manca così tanto l’estate, questo era il 6 cazzo della serata.. ?? ma non vedo l’ora di farveli vedere tutti quanti!… - gio87_gio : @ilcirco1 Ma tu esattamente che cazzo vuoi, no perché non mi pare che nessuno dei due debba dare conto a te come a… - EffeScudata : RT @PiramideRossa: Rigraziamo @RedRonnie per la prova di grande #coerenza che dato oggi a #Messina, dove si era recato per vedere un #Carav… -