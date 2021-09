Dia | Mafie utilizzano sempre più criptovalute | da bitcoin a monero

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Dalla Relazione Semestrale Dia, riferita al secondo semestre 2020, emerge come la criminalità organizzata utilizzidi più. 'A testimonianza che la mafia è in grado di cogliere le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le mafie cambiano faccia, meno violenza e più sinergia con i colletti bianchi. Con il Covid cresce tentativo di in… - repubblica : La Dia: 'Le mafie cambiano faccia, meno violenza e più infiltrazioni nell'economia e nelle istituzioni' - Agenzia_Italia : Allarme della Dia: cresce l'infiltrazione delle mafie nelle istituzioni. Fondi comunitari nel mirino - PrimaCommunica2 : Mafie: nella relazione semestrale della DIA la metamorfosi del crimine nel sistema imprenditoriale - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, l'allarme della Dia: cresce il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia -

Ultime Notizie dalla rete : Dia Mafie

Il rapporto relativo al secondo semestre 2020. Tutta la Penisola è interesse delle. Lo rivela la Relazione della Direzione Investigativa Antimafia () consegnata al Parlamento relativa al secondo semestre del 2020. Dai dati emergono sequestri alle organizzazioni criminali ...Dalla Relazione Semestrale, riferita al secondo semestre 2020, emerge come la criminalità organizzata utilizzi sempre di più criptovalute. 'A testimonianza che la mafia è in grado di cogliere le varie opportunità offerte ...(LaPresse) – Le organizzazioni criminali “da sempre impegnate nel mercato della contraffazione, con una leadership consolidata in ambito internazionale, hanno intravisto in quello dei farmaci un poten ...Nell'anno della pandemia, le organizzazioni criminali sembrerebbero aver utilizzato differenti modalità di infiltrazione: "se al nord, mediante il riciclaggio, risulterebbe intaccata l'imprenditoria p ...