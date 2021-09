Decreto green pass scuola, via libera della Camera, ora il provvedimento passa al Senato (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Camera ha approvato in prima lettura con 335 voti a favore 51 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge di conversione del Decreto green pass scuola e Trasporti. Il provvedimento passa al Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha approvato in prima lettura con 335 voti a favore 51 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge di conversione dele Trasporti. Ila al. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : E pure @RaiNews non ci ha capito nulla. La fiducia al Governo che si vota oggi è per il decreto green pass 2, quell… - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Decreto green pass scuola, via libera della Camera, ora il provvedimento passa al Senato - fabriziobenzoni : RT @Azione_it: La scuola di oggi è più sicura rispetto a quella dello scorso anno. Senso del dovere e pieno rispetto per le esigenze degli… -