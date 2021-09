Dear White People 4, la recensione: miei carissimi bianchi, questa serie non parla di voi ma a voi (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nostra recensione di Dear White People 4, l'ultimo capitolo della serie di Justin Simien con Logan Browning che parla di discriminazione razziale e questa volta lo fa... in musica, dal 22 settembre su Netflix. È con una dedica che inizia la serie Dear White People, uno dei prodotti meno strombazzati su Netflix ma che meriterebbe ben altro clamore. Ed è sempre con una dedica - anzi con uno sguardo in camera, a rompere la quarta parete, e con un simil libro delle favole - che finisce, come spiegheremo in questa recensione di Dear White People 4, l'ultima stagione della creazione di Justin Simien, presentata come "un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nostradi4, l'ultimo capitolo delladi Justin Simien con Logan Browning chedi discriminazione razziale evolta lo fa... in musica, dal 22 settembre su Netflix. È con una dedica che inizia la, uno dei prodotti meno strombazzati su Netflix ma che meriterebbe ben altro clamore. Ed è sempre con una dedica - anzi con uno sguardo in camera, a rompere la quarta parete, e con un simil libro delle favole - che finisce, come spiegheremo indi4, l'ultima stagione della creazione di Justin Simien, presentata come "un ...

