Covid | in Germania niente stipendio per i non vaccinati in quarantena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

ROMA - ' Lainasprisce le misure e non pagherà lo stipendio ai lavoratori bloccati a casa dalla quarantena daperché non vaccinati '. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Jens Spahn in una ...Berlino, 22 set 16:52 - Lasi appresta a fermare il versamento dei contributi della cassa malattia a quanti sono in quarantena a causa del- 19. La...Il ministro della Salute: "È ingiusto chiedere ai contribuenti di pagare sussidi per chi rifiuta di vaccinarsi". E alcuni Land pensano ad ammettere nei luoghi pubblici solo i vaccinati ...In Germania niente stipendio ai non vaccinati che si trovano in quarantena per Covid: è quanto deciso dai ministri della Sanità dei Laender d’intesa con il titolare della Sanità nazionale, Jens Spahn.