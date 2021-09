Como-Benevento | dalle 14 al via la prevendita | info e prezzi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlha reso notie modalità per la sfida con ilin programma sabato 25 settembre alle ore 14. lascatterà alle 14 di oggi e interesserà anche i tifosi giallorossi che potranno acquistare i tagliandi sul circuito vivaticket al prezzo di 12 euro più 2 di. I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili fino alle ore 13 di sabato 25 settembre. Di seguito il comunicato ufficiale del club lombardo con tutti i dettagli: I biglietti per la gara, valida per la sesta giornata di SerieBKT e in programma sabato 25 settembre alle ore 14:00 sono in vendita da oggi, mercoledì 22 settembre alle ore 13:00. I tagliandi saranno disponibili fino alle 13:00 di sabato 25 settembre esclusivamente ...