Civitavecchia | cade in casa e non riesce più a rialzarsi | anziana soccorsa nella notte

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 settembre 2021)– Nottata impegnativa, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco di. Ad aprire la lunga lista di interventi è stata una chiamata per fuga gas in via Saffi a Santa Mari. Gli uomini della Bonifazi dotati di strumentazione specifica hanno repentinamente messo in sicurezza l’area. Successivamente, sempre a Santa Mari, i Vvf sono accorsi per incendio ricovero attrezzi. L’equipaggio della 17A, nonostante l’esplosione di numerose bombolette di vernice, è riuscito velocemente ad estinguere le fiamme, preservando le abitazioni adiacenti. Verso le ore 03:15, i Vvf si sono recati in via Bastianelli,, per soccorso a persona. Una donnacaduta in. Gli uomini della Bonifazi grazie all’ausilio dell’autoscala, sono ...