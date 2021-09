(Di mercoledì 22 settembre 2021) Per consentire l’esecuzione dei lavori programmati dalla società Terna sull’elettrodotto a 380 kV "Bargi -", n. 338. Variante aerea in loc. Carraia, è stato definito un piano diin orario esclusivamente notturno del tratto della A1 tradi Mugello e, in entrambe le direzioni,L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: Barberino-Calenzano, chiusure notturne verso Firenze e Bologna - qn_lanazione : Lavori sull'elettrodotto, A1 chiusa tra Barberino e Calenzano per otto notti @muoversintoscan @in_appennino -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Barberino

LA NAZIONE

...definito un piano di chiusure in orario esclusivamente notturno del tratto della A1 tra... Carraia interferente con l'A1 "Milano"Napoli" alla progressiva Km 271+640 nel Comune di ...... relativamente ai seguenti cantieri: a)A01 Milano " Napoli "Panoramica" " lavori ... NO e BIVIO A1/A1 INTERNA VDV in direzione MILANO per adeguamento tratto appenninico Calenzano "...Per consentire l’esecuzione dei lavori programmati dalla società Terna sull’elettrodotto a 380 kV "Bargi - Calenzano", n. 338. Variante aerea in loc. Carraia, è stato definito un piano di chiusure in ...CALENZANO - Per consentire l'esecuzione dei lavori programmati dalla società Terna sull'elettrodotto a 380 kV "Bargi - Calenzano", n. 338. Variante aerea ...