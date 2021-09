Amici | Deddy svela ' Il mio cuore è libero'

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tra i cantanti di20 che stanno continuando ad avere un grande successo c'è di certo. L'ex allievo di Rudy Zerbi infatti è molto apprezzato per la sua musica e proprio per questo sta mettendo grande impegno per regalare ai suoi fan nuove canzoni. Chiaramente attorno ac'è anche molto gossip. Da quanto ha lasciato Rosa Di Grazia (ballerina conosciuta nel talent show di Maria De Filippi), sono molte le voci che vogliono il cantante impegnato in nuove love story. In realtà però l'artista hato di essere single.hato di essere single Nella scuola didi Maria De Filippi,ha conosciuto Rosa Di Grazia con cui ha iniziato una bellissima storia d'amore che ha fatto sognare tutti i telespettatori. La loro relazione ...