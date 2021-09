Alessandro Enriquez celebra la diversità con una capsule con Barbie e Ken

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Realizzata in occasione della settimana della Moda È iniziata ieri, 21 settembre, la Fashion Week di Milano, finalmente viva e piena di eventi dopo un anno e oltre di pandemia. All’evento mondano ci sono anchee Ken, grazie a un progetto realizzato con Mattel e lo stilista. È stata infatti realizzata unaCollection con i look della stagione Primavera Estate 2022 del brand. L’obiettivo va oltre la moda e i capi, lo stilista viole mandare un messaggio di uguaglianza ed inclusione.DIVERSITY, che prende forma sulle famose bambole attraverso l’uso del colore e delle stampe di. La collezionePE 2022 è un viaggio immaginario nel Mediterraneo, tra note italiane, boutade francesi, ...

Mentre la Milano Fashion Week è pronta a portare magia e incanto in città,ha già aperto le danze, presentando una nuova capsule collection in collaborazione con Mattel i cui protagonisti sono (ovviamente) Barbie e Ken . La nuova proposta diè ...La Mattel ha affidato allo stilistala realizzazione di una capsule per Barbie e Ken, sviluppata sul tema della diversità e presentata in occasione della settimana della moda a Milano. La mini collezione è stata ...All'evento mondano ci sono anche Barbie e Ken, grazie a un progetto realizzato con Mattel e lo stilista Alessandro Enriquez.Alessandro Enriquez disegna i capi di Barbie e Ken, per una capsule di abbigliamento pop, sulle passerelle della Fashion Week.