The Beta Test: Jim Cummings nel trailer della satira su Hollywood (Di martedì 21 settembre 2021) Jim Cummings di nuovo in azione nel trailer di The Beta Test, rutilante satira sul mondo di Hollywood e tutto ciò che vi ruota intorno. Empire ha svelato il trailer e il poster di The Beta Test, sagace thriller satirico sul mondo di Hollywood diretto e interpretato da Jim Cummings. Dopo il cupo e folle Thunder Road e l'incursione nella horror comedy con The Wolf Of Snow Hollow, Jim Cummings, talento emergente nel sottobosco indie, torna a mostrare il suo talento multiforme in un film scritto e diretto insieme alla sua costar PJ McCabe. Thunder Road, la recensione: il poliziotto di Jim Cummings che ci fa ridere, piangere, emozionare Come svela il trailer ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Jimdi nuovo in azione neldi The, rutilantesul mondo die tutto ciò che vi ruota intorno. Empire ha svelato ile il poster di The, sagace thriller satirico sul mondo didiretto e interpretato da Jim. Dopo il cupo e folle Thunder Road e l'incursione nella horror comedy con The Wolf Of Snow Hollow, Jim, talento emergente nel sottobosco indie, torna a mostrare il suo talento multiforme in un film scritto e diretto insieme alla sua costar PJ McCabe. Thunder Road, la recensione: il poliziotto di Jimche ci fa ridere, piangere, emozionare Come svela il...

