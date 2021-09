Terence Hill non sarà più Don Matteo: l’attore lascia dopo 22 anni. Il commosso addio al set (Di martedì 21 settembre 2021) Stavolta è ufficiale: Terence Hill dismette i panni di Don Matteo, dando l’addio al personaggio del prete investigatore che ha appassionato gli spettatori per oltre 20 anni e 250 episodi. Sabato l’attore ha girato la sua ultima scena, tra i brusii della troupe impegnata nelle riprese nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto. «Terence ci lascia», era la frase che si ripetevano, mentre l’attore, 82 anni, appariva commosso. «22 anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie di cuore», ha scritto Terence Hill su Facebook, postando una foto con gli abiti di scena, seduto sulle panche della chiesa, con il volto tirato e le mani sulle ginocchia. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Stavolta è ufficiale:dismette i pdi Don, dando l’al personaggio del prete investigatore che ha appassionato gli spettatori per oltre 20e 250 episodi. Sabatoha girato la sua ultima scena, tra i brusii della troupe impegnata nelle riprese nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto. «ci», era la frase che si ripetevano, mentre, 82, appariva. «22, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie di cuore», ha scrittosu Facebook, postando una foto con gli abiti di scena, seduto sulle panche della chiesa, con il volto tirato e le mani sulle ginocchia. Il ...

