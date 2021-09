Supplenze scuola primaria: quante ore di programmazione per docente che ha avuto spezzone (Di martedì 21 settembre 2021) L'anno scolastico 2021/22 è iniziato a pieno ritmo, soprattutto per i docenti alle prese con la programmazione che ha carattere annuale, settimanale, quindicinale o mensile. Ogni scuola si organizza in modo autonomo per garantire la qualità didattica. Per la scuola primaria ci sono però alcune regole da rispettare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) L'anno scolastico 2021/22 è iniziato a pieno ritmo, soprattutto per i docenti alle prese con lache ha carattere annuale, settimanale, quindicinale o mensile. Ognisi organizza in modo autonomo per garantire la qualità didattica. Per laci sono però alcune regole da rispettare. L'articolo .

Advertising

AnnaR_62 : RT @MilaSpicola: Scuola,Rientro in classe 2021:perché mancano ancora i prof Mancano perché al nord in pochi vogliono insegnare e poi perch… - EfisioErriu : RT @MilaSpicola: Scuola,Rientro in classe 2021:perché mancano ancora i prof Mancano perché al nord in pochi vogliono insegnare e poi perch… - MilaSpicola : Scuola,Rientro in classe 2021:perché mancano ancora i prof Mancano perché al nord in pochi vogliono insegnare e po… - Daniele_Manca : Scuola 2021. Al Nord nei posti liberi, supplente 1 su due. Il concorso sprint e il caso degli insegnanti di sostegn… - Giovanni_Curro : @Marco_dreams @_quarantadue_ Ciao, non dipende dalla regione, ma dalla scuola, dai turni, dal numero classi, da reg… -