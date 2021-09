Sono ancora troppe le app pericolose sul Google Play Store (Di martedì 21 settembre 2021) Sono oltre 800.000 le applicazioni rimosse dal Google Play Store e dall'App Store nei primi sei mesi del 2021. Ecco tutti i dati di Pixelate L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 settembre 2021)oltre 800.000 le applicazioni rimosse dale dall'Appnei primi sei mesi del 2021. Ecco tutti i dati di Pixelate L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

team_world : Sono passati 9 anni dall'uscita del video di 'Live While We're Young' e noi ancora non ci capacitiamo per non esser… - lucianonobili : 'Faccio un accorato appello a tutti coloro i quali sono esitanti, diffidenti: chiedete a chi ha ancora sulla pelle… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - gipsterius : RT @ScaltritiLab: Mentre al congresso europeo di oncologia si stanno presentando risultati eccezionali, ci sono persone che scelgono ancora… - sonoWooyoung : @sonosunwoo Mmmm bene stavo per addormentarmi, non so perché... vado a cambiarmi sono ancora in pigiama -