Respinto il reclamo della Lazio | confermati due turni di stop a Sarri

(Di martedì 21 settembre 2021) AGI - La prima sezioneCorte Sportiva d'appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, hailcontro la squalifica per 2 giornate inflitta dal giudice sportivo al tecnico Mauriziodopo l'espulsione rimediata in occasione di Milan-, del 12 settembre scorso. L'allenatore era stato sanzionato "al terminegara, per aver cercato sul terreno di gioco uno scontro verbale con un calciatoresquadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro lo stesso con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme ...

Advertising

MilAlgorithm : RT @cmdotcom: #Lazio, UFFICIALE: reclamo respinto, confermate due giornate di squalifica a #Sarri - ansacalciosport : Respinto reclamo Lazio, confermata squalifica Sarri. La corte sportiva Figc ha confermato le due 2 giornate di stop… - milansette : Respinto il reclamo: confermata la squalifica a Sarri dopo l'espulsione in Milan-Lazio #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Respinto il reclamo: confermata la squalifica a Sarri dopo l'espulsione in Milan-Lazio: (ANSA) - ROMA, 21 SET - La… - UmbertoDalessa4 : RT @cmdotcom: #Lazio, UFFICIALE: reclamo respinto, confermate due giornate di squalifica a #Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Respinto reclamo

... ovvero "") almeno 1.301 stranieri che arrivavano laceri e stremati dalla rotta balcanica ; ... se accertati, risulterebbero eccezionalmente gravi), ha accolto ilproposto dal Ministero ...hal'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria ...collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di...Il Mister della Lazio contesta il referto dell'arbitro padovano e per questo vuole rivolgersi alla giustizia ordinaria. Tutto è cominciato con l'espulsione comminata da Chiffi a Sarri al termine del m ...Sarri porta Chiffi in tribunale per diffamazione: il tecnico si affida alla giustizia ordinaria. Legale Lazio: "Potrebbe vincere" ...