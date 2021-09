Raffaella Fico in lacrime svela il retroscena su Mario Balotelli al GF Vip: il racconto del più grande dolore (Di martedì 21 settembre 2021) Momenti di grande emozione e lacrime per Raffaella Fico al GF Vip 6, durante una parentesi dedicata, in prima serata, alla sua storia d’amore passata con Mario Balotelli e alla nascita della loro figlia, Pia. La concorrente del reality non è riuscita a trattenere il pianto davanti alle telecamere e ha svelato un retroscena dai contorni spinosi in merito alla sua vita privata. Raffaella Fico su Mario Balotelli al GF Vip: “Mi cacciò via di casa, chiamò la polizia“ Raffaella Fico è un fiume in piena di rivelazioni al grande Fratello Vip 6. Nel corso della puntata del 20 settembre, la concorrente ha parlato del momento più buio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) Momenti diemozione eperal GF Vip 6, durante una parentesi dedicata, in prima serata, alla sua storia d’amore passata cone alla nascita della loro figlia, Pia. La concorrente del reality non è riuscita a trattenere il pianto davanti alle telecamere e hato undai contorni spinosi in merito alla sua vita privata.sual GF Vip: “Mi cacciò via di casa, chiamò la polizia“è un fiume in piena di rivelazioni alFratello Vip 6. Nel corso della puntata del 20 settembre, la concorrente ha parlato del momento più buio ...

