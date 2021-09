Quirinale: Mattarella riceve Abete e delegazione Luiss Business school (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale Luigi Abete, presidente della Luiss Business school, con una delegazione di esponenti del progetto formativo 'Global Family Business Management'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio alLuigi, presidente della, con unadi esponenti del progetto formativo 'Global FamilyManagement'.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Quando è comparso il virus la scuola è stata la prima a dover chiudere le sue porte. Ora grazie alle v… - Quirinale : #Mattarella: La #scuola è ossigeno per la società. Non riguarda soltanto voi che la frequentate. Il suo funzionamen… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #PizzoCalabro per l’inaugurazione dell’anno scolastico #TuttiAScuola Il video:… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve Abete e delegazione Luiss Business school... - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Quirinale: Mattarella riceve don Maurizio Patriciello: (ANSA) - ROMA, 21 SET - Il Presidente della Re… -