No Time To Die, Daniel Craig: "Il personaggio di James Bond non dovrebbe essere affidato a una donna" (Di martedì 21 settembre 2021) Daniel Craig ha detto addio al personaggio di James Bond dopo No Time To Die e ha spiegato perché non pensa il suo erede debba essere una donna. Daniel Craig ha detto addio al ruolo di James Bond e l'attore ha ora condiviso la sua opinione riguardante la possibilità che in futuro l'iconico personaggio possa essere interpretato da una donna. Il futuro dell'agente 007 è infatti ancora da decidere e i fan da tempo stanno discutendo online della possibilità che venga compiuto un importante cambiamento nella trama del prossimo film. In un'intervista rilasciata a RadioTimes, Daniel Craig ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021)ha detto addio aldidopo NoTo Die e ha spiegato perché non pensa il suo erede debbaunaha detto addio al ruolo die l'attore ha ora condiviso la sua opinione riguardante la possibilità che in futuro l'iconicopossainterpretato da una. Il futuro dell'agente 007 è infatti ancora da decidere e i fan da tempo stanno discutendo online della possibilità che venga compiuto un importante cambiamento nella trama del prossimo film. In un'intervista rilasciata a Radios,ha ...

