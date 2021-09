Nintendo Switch, giochi in offerta su eShop con sconti fino al 75% – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Stanno per partire i Saldi Blockbuster su eShop, con tanti giochi per Nintendo Switch in offerta e sconti fino al 75%.. Nintendo Switch sarà protagonista di un’interessante offerta su eShop, dal 23 settembre al 3 ottobre, con i Saldi Blockbuster: l’iniziativa consentirà di acquistare tantissimi giochi per la console ibrida con sconti fino al 75%. In attesa del lancio di Nintendo Switch OLED, fotografata dal vivo a pochi giorni dal debutto, fissato all’8 ottobre, ecco dunque l’occasione giusta per recuperare alcune fra le più importanti produzioni videoludiche Nintendo per poi godersele ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Stanno per partire i Saldi Blockbuster su, con tantiperinal 75%..sarà protagonista di un’interessantesu, dal 23 settembre al 3 ottobre, con i Saldi Blockbuster: l’iniziativa consentirà di acquistare tantissimiper laibrida conal 75%. In attesa del lancio diOLED, fotografata dal vivo a pochi giorni dal debutto, fissato all’8 ottobre, ecco dunque l’occasione giusta per recuperare alcune fra le più importanti produzioni videoludicheper poi godersele ...

