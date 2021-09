Inter, per Vidal tempi di recupero più lunghi: niente Cile? (Di martedì 21 settembre 2021) Arturo Vidal potrebbe rimanere a Milano durante la prossima sosta per le Nazionali Nell’Inter che questa sera sarà impegnata a Firenze contro la Fiorentina non ci sarà Arturo Vidal rimasto a Milano a causa di un risentimento muscolare accusato sabato prima della partita contro il Bologna. Il punto sulle sue condizioni di salute è fatto da Tuttosport in edicola oggi, ipotizzando una sua permanenza a Milano durante la prossima sosta per le Nazionali. “Le condizioni del centrocampista verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Ma tutto porta a credere che l’ex Barcellona non prenderà parte nemmeno alla gara di Champions League in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. E ci potrebbe addirittura anche essere la possibilità che non risponda alla chiamata della sua Nazionale e che resti ad Appiano Gentile durante la sosta prevista ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Arturopotrebbe rimanere a Milano durante la prossima sosta per le Nazionali Nell’che questa sera sarà impegnata a Firenze contro la Fiorentina non ci sarà Arturorimasto a Milano a causa di un risentimento muscolare accusato sabato prima della partita contro il Bologna. Il punto sulle sue condizioni di salute è fatto da Tuttosport in edicola oggi, ipotizzando una sua permanenza a Milano durante la prossima sosta per le Nazionali. “Le condizioni del centrocampista verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Ma tutto porta a credere che l’ex Barcellona non prenderà parte nemmeno alla gara di Champions League in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. E ci potrebbe addirittura anche essere la possibilità che non risponda alla chiamata della sua Nazionale e che resti ad Appiano Gentile durante la sosta prevista ...

