Green pass scuola e trasporti, ok fiducia alla Camera (Di martedì 21 settembre 2021) Decreto Green pass scuola e trasporti, via libera alla fiducia chiesta dal governo alla Camera. Hanno votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. Il governo ha chiesto e ottenuto il rinvio a domani mattina della seduta alla Camera sul ddl di conversione del decreto. La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, ha comunicato che, essendo gli ordini del giorno presentati sul provvedimento quasi una novantina, è necessario posticipare a domani la ripresa dei lavori per consentire al governo di valutarli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Decreto, via liberachiesta dal governo. Hanno votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. Il governo ha chiesto e ottenuto il rinvio a domani mattina della sedutasul ddl di conversione del decreto. La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, ha comunicato che, essendo gli ordini del giorno presentati sul provvedimento quasi una novantina, è necessario posticipare a domani la ripresa dei lavori per consentire al governo di valutarli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - GianandreaGorla : RT @Loredana_Ianni: Perché in Gazzetta non c’è ancora l’estensione del green pass? Qualcuno sa qualcosa? - lapacechenonho_ : RT @chiaralaporella: Una delle conseguenze di questa emergenza climatica sarà il forte razionamento dell'acqua. Se per il green pass urlate… -