“Devi metterti la mascherina” | e lui gli spara in testa Tragedia in Germania

Roma, 21 set — Non andrà tutto bene e non ne usciremo migliori — e a quanto pare vale anche per la civile Germania: a Idar-Oberstein, nel Land della Renania-Palatinato, un ragazzo di vent'anni è stato freddato con un colpo di pistola alla testa per aver ricordato a un altro cittadino l'obbligo della mascherina all'interno di un esercizio commerciale. L'omicida è stato arrestato. Fredda un ragazzo che gli ricorda di mettersi la mascherina La psicosi da Covid funziona anche in senso inverso, quindi. E assale tutti quegli individui che dopo un anno e mezzo di restrizioni, minacce, terrorismo psicologico ad opera di media e politici, sviluppano un'insofferenza al limite del patologico — in questo caso un limite ampiamente superato — fino alle estreme conseguenze. Il tragico episodio è avvenuto all'interno della stazione di ...

