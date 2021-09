Covid, l’Asl Napoli 1 dichiara guerra a medici e infermieri no vax. Sospesi dal servizio 59 dipendenti (Di martedì 21 settembre 2021) l’Asl Napoli 1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio Covid, per 59 dipendenti. Un primo elenco che “a valle dell’istruttoria dell’UO di Epidemiologia, ha determinato il provvedimento di sospensione temporanea e l’allontanamento dal servizio”. Si tratta di 7 medici, 3 psicologi, 2 biologi, 2 veterinari, 6 medici di medicina generale, 22 infermieri, 2 appartenenti al servizio 118, 1 operatore tecnico, 3 operatori socio sanitari, 1 puericultrice, 10 specialisti ambulatoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021)1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, per 59. Un primo elenco che “a valle dell’istruttoria dell’UO di Epidemiologia, ha determinato il provvedimento di sospensione temporanea e l’allontanamento dal”. Si tratta di 7, 3 psicologi, 2 biologi, 2 veterinari, 6dina generale, 22, 2 appartenenti al118, 1 operatore tecnico, 3 operatori socio sanitari, 1 puericultrice, 10 specialisti ambulatoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Covid l’Asl Napoli 1 dichiara guerra a medici e infermieri no vax. Sospesi dal servizio 59 dipendenti - #Covid… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Non vaccinati contro il Covid, l'Asl Napoli 1 Centro sospende 59 dipendenti - MasterMMSport : ???? L’ AS Roma comunica che, grazie a una nuova collaborazione con la @RegioneLazio, mercoledì 22 e giovedì 23 sette… - anteprima24 : ** #Covid, l'Asl #Napoli 1 sospende dal servizio 59 #Sanitari no vax: tra loro 7 medici e 22 infermieri **… - glooit : Medici e infermieri No Vax, a Napoli l’Asl sospende 59 sanitari che non vogliono il vaccino Covid leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Lotta al Covid, la Asl di Viterbo investe altri 800mila euro per l'acquisto di test ilmessaggero.it