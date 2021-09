Covid, Asl Napoli sospende dal servizio 59 medici e infermieri No vax (Di martedì 21 settembre 2021) commenta L'Asl Napoli 1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del Covid, per 59 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) commenta L'Asl1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del, per 59 ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Asl Napoli 1 Centro sospende 59 sanitari non vaccinati - MediasetTgcom24 : Covid, Asl Napoli sospende dal servizio 59 medici e infermieri No vax #Napoli - TuvoReal : RT @MediasetTgcom24: Covid, Asl Napoli sospende dal servizio 59 medici e infermieri No vax #Napoli - Centotorri : #100torri Covid, asl To 5: Nichelino, Moncalieri, Carmagnola e Chieri tutte con più contagi - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Covid, Asl Napoli sospende dal servizio 59 medici e infermieri No vax #Napoli -