Bimbo caduto dal balcone a Napoli, la vicina del domestico: "Lo sentivo parlare da solo, urlava anche di notte" (Di martedì 21 settembre 2021) commenta 'Era strano: camminava, all'improvviso urlava che lo stavano picchiando e lo volevano uccidere, però era da solo'. A parlare è la vicina di casa di Mariano Cannio , il 38enne accusato dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) commenta 'Era strano: camminava, all'improvvisoche lo stavano picchiando e lo volevano uccidere, però era da'. Aè ladi casa di Mariano Cannio , il 38enne accusato dell'...

