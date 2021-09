Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di martedì 21 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Atalanta-Sassuolo: Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All. Dionisi. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per(3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All. Dionisi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySport: Atalanta-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari ? #AtalantaSassuolo Alle 20:45 Su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AtalantaSassuolo Alle 20:45 Su Sky Sport Calcio,… - fantapiu3 : #Atalanta - #Sassuolo #Dionisi cambia in tutti i ruoli! #fantacalcio #campionato #calciomercato… - tcm24com : Formazioni ufficiali: Atalanta-Sassuolo #Atalanta #Sassuolo #seriea - Lorenzored17 : Il Sassuolo con panchinari su panchinari, l'Atalanta ha già vinto -