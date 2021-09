A.O.R.N. “San Pio”: open Day dedicato all’aneurisma aortico (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, aderendo all’open Day dedicato all’aneurisma aortico, promosso dalla Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, organizza, per il prossimo 29 settembre, dalle 8.00 alle 18.00, presso l’ambulatorio di Diagnostica Vascolare, una giornata di prevenzione relativa alla diagnosi dell’Aneurisma dell’Aorta Addominale. L’iniziativa, rivolta alle donne di età superiore ai cinquantacinque anni, si pregia del patrocinio della SICVE (Società Italiana Chirurgia Vascolare ed Endovascolare). L’aneurisma aortico addominale consiste in una dilatazione localizzata e permanente di un’arteria, l’aorta addominale appunto, caratterizzata da un aumento di diametro di almeno il 50% ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, aderendo all’Day, promosso dalla Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, organizza, per il prossimo 29 settembre, dalle 8.00 alle 18.00, presso l’ambulatorio di Diagnostica Vascolare, una giornata di prevenzione relativa alla diagnosi dell’Aneurisma dell’Aorta Addominale. L’iniziativa, rivolta alle donne di età superiore ai cinquantacinque anni, si pregia del patrocinio della SICVE (Società Italiana Chirurgia Vascolare ed Endovascolare). L’aneurismaaddominale consiste in una dilatazione localizzata e permanente di un’arteria, l’aorta addominale appunto, caratterizzata da un aumento di diametro di almeno il 50% ...

Advertising

ematr_86 : #22settembre domani dalle 18 in diretta su @padrepiotv e Telenorba la lunga maratona della Veglia alla Solennità di… - anteprima24 : ** A.O.R.N. “San Pio”: open Day dedicato all’aneurisma aortico ** - apicella57 : RT @LombardiLomby67: Tu puoi, fratello mio, non credere in DIO, ma DIO non cesserà mai di credere in te.?? * SAN PADRE PIO * - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Il frate con le stigmate era bambino e sua madre provò a rassicurarlo. Ne parlò, da adulto, anche al suo direttore spiritual… - AleteiaIT : Il frate con le stigmate era bambino e sua madre provò a rassicurarlo. Ne parlò, da adulto, anche al suo direttore… -