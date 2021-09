Vela olimpica | Ugolini e Cialfi argento all’Europeo Nacra 17

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 20 settembre 2021) Laazzurra conquista un altro podio:delle tre classi acrobatiche17, 49er e 49er FX, a Tessaloniki, in Grecia, primo appuntamento post-Tokyo i romani Gianluigi(CDV Roma) e Alice(CV Ventotene) chiudono al secondo posto alle spalle degli inglesi John Gimson e Anna Burnet,agli ultimi giochi olimpici. Europeo17 (15 equipaggi, 15 prove) Secondi per tutto il campionato, a conferma dei valori in acqua: Gianluigi(CDV Roma) e Alice(CV Ventotene) hanno combattuto per tutto l’Europeo17 con gli inglesiolimpico. Il timoniere romano, che ha già vinto tra mondiali youth, aveva per l’occasione a prua la ...