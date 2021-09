Spezia, sindaco Peracchini: “Chi compra biglietti dai bagarini per match contro Juventus non passerà dai cancelli” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Chi ha acquistato dai bagarini i biglietti della partita di calcio Spezia-Juventus non passerà dai cancelli, ho sentito lo Spezia Calcio e siccome i biglietti sono nominativi saranno controllati all’ingresso, invito tutti a non comprare biglietti da chi non rispetta le regole”. Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha commentato così il caso dei biglietti per il match contro la Juventus in vendita a 400 euro su circuiti illegali. “C’è chi illude le persone pensando di poter vendere un accesso allo stadio che non sarà possibile – ha detto a margine di una visita al Salone ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “Chi ha acquistato daidella partita di calcionondai, ho sentito loCalcio e siccome isono nominativi sarannollati all’ingresso, invito tutti a nonreda chi non rispetta le regole”. Ildi La, Pierluigi, ha commentato così il caso deiper illain vendita a 400 euro su circuiti illegali. “C’è chi illude le persone pensando di poter vendere un accesso allo stadio che non sarà possibile – ha detto a margine di una visita al Salone ...

