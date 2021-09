Russia, sparatoria nell’Università di Perm: almeno 8 morti e 10 feriti. Ucciso l’assalitore (Di lunedì 20 settembre 2021) Uno studente dell’Università di Perm è entrato all’interno dell’ateneo, a 1.300 chilometri da Mosca, e ha aperto il fuoco contro coetanei e professori. Secondo il primo bilancio, riportato dalle agenzie russe, sono 8 le persone morte e altre 10 sono rimaste ferite. Il ragazzo, Timur Bekmansurov, 18enne iscritto al primo anno di giurisprudenza, è stato a sua volta Ucciso dalle forze di polizia intervenute negli uffici dell’università. Durante l’assalto del 18enne alcuni studenti si sono barricati nell’auditorium dell’Università, altri si sono invece lanciati dalle finestre. L’agenzia Interfax rende noto che è stata aperta una inchiesta per omicidio. Bekmansurov, secondo il sito di notizie di Perm, 59.ru, avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l’attacco e le motivazioni: “Non è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Uno studente dell’Università diè entrato all’interno dell’ateneo, a 1.300 chilometri da Mosca, e ha aperto il fuoco contro coetanei e professori. Secondo il primo bilancio, riportato dalle agenzie russe, sono 8 le persone morte e altre 10 sono rimaste ferite. Il ragazzo, Timur Bekmansurov, 18enne iscritto al primo anno di giurisprudenza, è stato a sua voltadalle forze di polizia intervenute negli uffici dell’università. Durante l’assalto del 18enne alcuni studenti si sono barricati nell’auditorium dell’Università, altri si sono invece lanciati dalle finestre. L’agenzia Interfax rende noto che è stata aperta una inchiesta per omicidio. Bekmansurov, secondo il sito di notizie di, 59.ru, avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l’attacco e le motivazioni: “Non è stato un ...

