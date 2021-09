Roma | minacce di morte e botte alle compagne | arrestati due aguzzini

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 settembre 2021)– I Carabinieri della Compagnia diCassia in due diverse operazioni, hanno arrestato due persone per maltrattamenti in famiglia ediripetute nel tempo. I Carabinieri della Stazione di Casalotti durante la mattinata sono intervenuti presso un distributore di benzina nella zona di La Storta, dove un cittadino albanese di 27 anni, incensurato e disoccupato ha aggredito fisicamente e minacciato dila sua fidanzata, una cittadina romena di 27 anni. Il soggetto ha aggredito varie volte la vittima nel corso dell’ultimo anno, ma quest’ultima si è sempre rifiutata di presentare denuncia. Ieri dopo l’ennesimo litigio e l’ennesima aggressione subita, ha chiamato i Carabinieri, i quali prontamente sono intervenuti ed hanno arrestato il 27enne, che continuava ad inveire e minacciare ...