Le Iene | cambiamenti in arrivo | dieci donne al timone dello show

(Di lunedì 20 settembre 2021) Grandiina Le: martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, ripartirà infatti la nuova stagione dell’amatissimo, giunta alla 25° edizione. La trasmissione, che manterrà la struttura che le ha dato notorietà in questi anni, presenterà diverse novità: prima su tutte la conduzione al femminile che quest’anno si moltiplica. Infatti in questa nuova stagione, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, si alterneranno alcuni volti noti del mondospettacolo e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate a essere loro stesse e hanno accettato la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni. La conduzione al femminile non è nuova al programma: Leinfatti ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iene cambiamenti

LE IENE

Ex autista Atac, licenziata nel 2018 dopo una sospensione di 128 giorni dovuta ad alcune dichiarazioni riasciate a 'Le' sullo stato delle vetture aziendali, nel 2014 ha fondatoM 410,...... al Maurizio Costanzo Show, a Lee anche al Festival di Sanremo, come co - conduttrice insieme a Fazio. Luciana prosegue quindi il periodo di grandi, che ha visto anche finire la sua ...L'ex autista ha accettato la proposta di Marco Rizzo all'indomani della prematura scomparsa di Carlo Puoti: "L'unica cosa positiva fatta da Raggi è non aver rubato" ...Una ricerca dell’università di Chicago lancia l’allarme. L’inquinamento da combustione di combustibili fossili toglie in media a livello globale 2,2 anni di vita.