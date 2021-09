I partiti danno 100 mila euro a Bernardo. «L’audio rubato, l’hacker: metodi da Urss» (Di lunedì 20 settembre 2021) Il pediatra candidato del centrodestra: mai avuto l’intenzione di mollare. Sala: io dai partiti ricevo zero euro, non ho chiesto nulla, campagna sostenuta da amici e conoscenti. La controreplica: io preferisco la trasparenza Leggi su corriere (Di lunedì 20 settembre 2021) Il pediatra candidato del centrodestra: mai avuto l’intenzione di mollare. Sala: io dairicevo zero, non ho chiesto nulla, campagna sostenuta da amici e conoscenti. La controreplica: io preferisco la trasparenza

Comunali Milano, i partiti danno 100 mila euro a Bernardo. "L'audio rubato, l'hacker: metodi da Urss" I soldi arriveranno. Non quelli promessi - sperati. Ma arriveranno. Saranno 100 mila euro, per lanciare la volata di due settimane che porta al voto del 3 e 4 ottobre . Il giorno dopo il caos ...

