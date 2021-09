Advertising

fattoquotidiano : Cesano Boscone, 36enne ucciso da coltellata alla gola: l’omicida si è dato alla fuga - zazoomblog : Milano: omicidio 36enne a Cesano Boscone cè un fermato - #Milano: #omicidio #36enne #Cesano - TV7Benevento : Milano: omicidio 36enne a Cesano Boscone, c'è un fermato... - PaganiCarlo : RT @qn_giorno: Il tunisino, compagno della ex moglie della vittima, si è presentato dai carabinieri: 'Sono stato io' - Giorno_Milano : Cesano Boscone, uccide il rivale in amore: il killer si è costituito -

Ultime Notizie dalla rete : Cesano Boscone

(Milano), 20 settembre 2021 " La fuga è durata poche ore . Poi, sentendosi braccato dai carabinieri, si è presentato in caserma , senza avvocato. " Sono stato io ", ha detto il tunisino ......del fuoco salvano due persone rimaste intrappolate Nelle vetture nei Sottopassi un uomo di nazionalità italiana di 36 anni morto in ospedale dopo essere stata coltellata alla golain ...Milano, 20 set. (Adnkronos) – Un 56enne tunisino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Corsico per l’omicidio di ieri a Cesano Boscone, nel milanese. La vittima è un it ...Milano, 20 set. (LaPresse) - Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Corsico ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di omicidio ...