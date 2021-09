Calcio: Germania, Klose candidato a guidare Under 21 (Di lunedì 20 settembre 2021) Berlino, 20 set. (Adnkronos) - L'ex attaccante della Lazio, vincitore della Coppa del Mondo, Miroslav Klose è il più serio candidato per sostituire Stefan Kuntz come allenatore della nazione tedesca Under 21, secondo quanto riportato dalla rivista Kicker. Klose, 43 anni, si è ritirato nel 2016 ed è stato assistente allenatore della squadra nazionale prima di allenare le giovanili del Bayern Monaco e poi di essere nominato assistente della squadra senior la scorsa stagione. L'eroe della Coppa del Mondo 2014 ha lasciato il Bayern dopo aver subito una trombosi alla gamba, ma ora è in buona salute e ha cercato nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Berlino, 20 set. (Adnkronos) - L'ex attaccante della Lazio, vincitore della Coppa del Mondo, Miroslavè il più serioper sostituire Stefan Kuntz come allenatore della nazione tedesca21, secondo quanto riportato dalla rivista Kicker., 43 anni, si è ritirato nel 2016 ed è stato assistente allenatore della squadra nazionale prima di allenare le giovanili del Bayern Monaco e poi di essere nominato assistente della squadra senior la scorsa stagione. L'eroe della Coppa del Mondo 2014 ha lasciato il Bayern dopo aver subito una trombosi alla gamba, ma ora è in buona salute e ha cercato nuove ...

