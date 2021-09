U&D, addio a Nicolas: l’ultimo saluto della Mennoia al giovane collaboratore (Di domenica 19 settembre 2021) Un terribile incidente stradale ha spezzato una giovane vita, quella di Nicolas Lorenzo Vona: il ragazzo era un collaboratore di Maria De Filippi e aveva lavorato a lungo dietro le quinte di Uomini e Donne. La produzione ha voluto salutarlo sui social, e Raffaella Mennoia gli ha dedicato un messaggio toccante. Aveva solamente 29 anni, Nicolas. Il giovane collaboratore di Uomini e Donne, originario di Arpino, ha perso la vita in un incidente nei pressi di Frosinone, dove ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. L’impatto è stato ... Leggi su dilei (Di domenica 19 settembre 2021) Un terribile incidente stradale ha spezzato unavita, quella diLorenzo Vona: il ragazzo era undi Maria De Filippi e aveva lavorato a lungo dietro le quinte di Uomini e Donne. La produzione ha voluto salutarlo sui social, e Raffaellagli ha dedicato un messaggio toccante. Aveva solamente 29 anni,. Ildi Uomini e Donne, originario di Arpino, ha perso la vita in un incidente nei pressi di Frosinone, dove ha perso il controllosua auto finendo fuori strada. L’impatto è stato ...

