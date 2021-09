Roma, Zakaria obiettivo difficile: «Vogliamo che resti con noi» (Di domenica 19 settembre 2021) Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato di Zakaria, obiettivo di mercato della Roma La Roma continua a sognare il colpo Zakaria a zero. Dal canto suo, però, il Borussia Monchengladbach non ha intenzione di lasciar andare tanto facilmente il centrocampista svizzero. E’ quanto traspare dalla dichiarazioni del ds Max Eberl ai microfoni di Sky Sport Deutschland: «Faremo di tutto per presentare offerte al giocatore che poi verranno accettate, perchè sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare qui dov’è ed è il passo giusto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato didi mercato dellaLacontinua a sognare il colpoa zero. Dal canto suo, però, il Borussia Monchengladbach non ha intenzione di lasciar andare tanto facilmente il centrocampista svizzero. E’ quanto traspare dalla dichiarazioni del ds Max Eberl ai microfoni di Sky Sport Deutschland: «Faremo di tutto per presentare offerte al giocatore che poi verranno accettate, perchè sa quanto è importante per noi.convincerlo che restare qui dov’è ed è il passo giusto». L'articolo ...

Advertising

MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma, #Eberl: “Faremo di tutto per trattenere #Zakaria” - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma, #Eberl: “Faremo di tutto per trattenere #Zakaria” - sportli26181512 : Roma, il Borussia su Zakaria: 'Vogliamo convincerlo a restare con noi': Denis Zakaria, attualmente in forza al Boru… - LeBombeDiVlad : ?? #Roma, aria di rinnovo per #Zakaria ??? Il d.s. del #Moenchengladbach: 'Vogliamo convincerlo a restare' #LBDV… - siamo_la_Roma : ???? Dalla #Germania, il #Gladbach vuole blindare #Zakaria ?? Pronto il rinnovo di contratto per lo svizzero ?? Parla… -