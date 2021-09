No - vax, morto guru della finanza scozzese. Diceva: 'Non è una pandemia di non vaccinati' (Di domenica 19 settembre 2021) Il guru della finanza , noto anche per le sue posizioni , è morto di dopo una battaglia durata circa un mese. La morte del 74enne è avvenuta mercoledì scorso, dopo che l'uomo era stato ricoverato in ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) Il, noto anche per le sue posizioni , èdi dopo una battaglia durata circa un mese. La morte del 74enne è avvenuta mercoledì scorso, dopo che l'uomo era stato ricoverato in ...

Advertising

Open_gol : È morto di Covid il leader dei No vax in Israele - Corriere : Israele, morto per covid il leader dei no vax, anche dall’ospedale incitava alla protesta - LaStampa : Topo morto nel pranzo al Policlinico di Modena. La procura: “Non escluso che sia opera di No Vax” - savin_marina : RT @Giandom84354994: @Puupy100000 Operatore 118. Vax a gennaio Morto l'altro giorno di Covid. Abitava qui vicino. Ufficialmente, perché fi… - danalloydthomas : L'informazione d'oggi: '#Topo morto in #ospedale. Sono stati i no vax?' -