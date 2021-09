Morte sulle strade della Sardegna: ecco cosa è successo a Lanusei (Di domenica 19 settembre 2021) Drammatico incidente alle prime luci di domenica 19 settembra a Lanusei. Perde la vita una giovane donna di 27 anni. La dinamica Un drammatico incidente, avvenuto alle sette e trenta di oggi, domenica 19 settembre, ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina di Ilbono piccolo centro di circa 2000 abitanti in provincia di Nuoro. —>>> Leggi anche Poliziotto travolto e ucciso da un furgone: stava aiutando un automobilista in panne Nel sinistro, avvenuto all’interno del territorio di Lanusei, nel tratto stradale tra il supermercato Eurospin e il Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco è stato fatale ad una giovane donna ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 settembre 2021) Drammatico incidente alle prime luci di domenica 19 settembra a. Perde la vita una giovane donna di 27 anni. La dinamica Un drammatico incidente, avvenuto alle sette e trenta di oggi, domenica 19 settembre, ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina di Ilbono piccolo centro di circa 2000 abitanti in provincia di Nuoro. —>>> Leggi anche Poliziotto travolto e ucciso da un furgone: stava aiutando un automobilista in panne Nel sinistro, avvenuto all’interno del territorio di, nel tratto stradale tra il supermercato Eurospin e il Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco è stato fatale ad una giovane donna ...

